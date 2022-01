Volley | Kedzierzyn Kozle-Civitanova in tv oggi | orario e diretta streaming gironi Champions League 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per Grupa Azoty-Cucine Lube, sfida valevole per la terza giornata della Pool C di Cev2021/dimaschile. I cucinieri di coach Blengini vanno a caccia dei tre punti per staccare proprio i polacchi e prendersi la vetta della classifica in solitaria. La forte formazione polacca ha fin qui ottenuto due vittorie, esattamente come la Lube, e proverà a sfruttare il campo di casa per spuntarla nella sfida al vertice. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 11 gennaio all’Arena di Gliwice, in Polonia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E– La partita sarà ...