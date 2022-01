Volley, Istanbul-Perugia in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per Fenerbahce HDI Istanbul-Sir Sicoma Monini Perugia, sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di Volley maschile. I Block Devils di Grbic vanno a caccia di altri tre punti in Turchia per rimanere a punteggio pieno in vetta alla classifica del girone. La formazione turca però non starà a guardare e proverà a sfruttare il campo di casa per conquistare la vittoria che le permetterebbe di agganciare proprio Perugia a quota 6 punti. L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 11 gennaio al Burhan Felek Voleybal Salonu di Istanbul, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per Fenerbahce HDI-Sir Sicoma Monini, sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev2021/dimaschile. I Block Devils di Grbic vanno a caccia di altri tre punti in Turchia per rimanere a punteggio pieno in vetta alla classifica del girone. La formazione turca però non starà a guardare e proverà a sfruttare il campo di casa per conquistare la vittoria che le permetterebbe di agganciare proprioa quota 6 punti. L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 11 gennaio al Burhan Felek Voleybal Salonu di, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE ...

