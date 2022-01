Volley, Champions League: Perugia più forte delle assenze, Fenerbahce triturato a Istanbul! Terza vittoria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Perugia è più forte delle positività al Covid-19 e delle molteplici assenze provocate dall’emergenza sanitaria. I Block Devils hanno mostrato i muscoli nella Champions League 2021-2022 di Volley maschile, sconfiggendo il Fenerbahce Istanbul per 3-0 (26-24; 27-25; 25-22) nella Terza giornata della fase a gironi della massima competizione europea. La corazzata umbra non si è fatta intimorire da una situazione complicata e dalla sempre difficile trasferta nella metropoli turca, riuscendo a conquistare il terzo successo consecutivo nel torneo in una situazione di totale emergenza. I ragazzi di coach Nikola Grbic si confermano saldamente in testa alla classifica della Pool E con tre vittorie (9 punti, neanche un set perso), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è piùpositività al Covid-19 emoltepliciprovocate dall’emergenza sanitaria. I Block Devils hanno mostrato i muscoli nella2021-2022 dimaschile, sconfiggendo ilIstanbul per 3-0 (26-24; 27-25; 25-22) nellagiornata della fase a gironi della massima competizione europea. La corazzata umbra non si è fatta intimorire da una situazione complicata e dalla sempre difficile trasferta nella metropoli turca, riuscendo a conquistare il terzo successo consecutivo nel torneo in una situazione di totale emergenza. I ragazzi di coach Nikola Grbic si confermano saldamente in testa alla classifica della Pool E con tre vittorie (9 punti, neanche un set perso), ...

