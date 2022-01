Volley, Champions League 2022. Trentino: servono tre punti a Cannes per continuare a inseguire i quarti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non può più sbagliare nel girone di Champions l’Itas Trentino che domani alle 20.30 sarà di scena sul campo dei Cannes Dragons con l’unico obiettivo di conquistare 3 punti per continuare ad inseguire l’accesso ai quarti di finale. La sconfitta al debutto contro Perugia ha messo spalle al muro la squadra di Lorenzetti che non può permettersi passi falsi con i francesi e con i turchi del Fenerbahce, battuti 3-0 nel secondo incontro del girone tra le mura amiche. L’incontro è valido per la terza giornata della Pool E del massimo trofeo continentale, che vede Trento al secondo posto assieme al Fenerbahce. Per continuare ad inseguire la qualificazione ai quarti di finale serve una vittoria al massimo in quattro set, da tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non può più sbagliare nel girone dil’Itasche domani alle 20.30 sarà di scena sul campo deiDragons con l’unico obiettivo di conquistare 3peradl’accesso aidi finale. La sconfitta al debutto contro Perugia ha messo spalle al muro la squadra di Lorenzetti che non può permettersi passi falsi con i francesi e con i turchi del Fenerbahce, battuti 3-0 nel secondo incontro del girone tra le mura amiche. L’incontro è valido per la terza giornata della Pool E del massimo trofeo continentale, che vede Trento al secondo posto assieme al Fenerbahce. Peradla qualificazione aidi finale serve una vittoria al massimo in quattro set, da tre ...

