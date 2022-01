Volley, CEV Cup: Monza espugna Ankara, Spor Toto travolto 3-0. Brianzoli vicini ai quarti di finale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Monza ha sconfitto lo Spor Toto per 3-0 (25-12; 25-16; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2021-2022 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. Grande prestazione della formazione italiana, che è riuscita a imporsi in Turchia e a compiere un passo importante verso il passaggio del turno. I Brianzoli si sono rivelati impeccabili ad Ankara e hanno giganteggiato in lungo e in largo, sciorinando un gioco impeccabile nei primi due set e allungando prontamente nella terza frazione, riuscendo a respingere il tentativo di rimonta dei padroni di casa nella fase centrale. Una prova di forza da parte del Vero Volley, nonostante le assenze dell’infortunato Georg Grozer, ma anche del centrale Aleks Grozdanov e del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha sconfitto loper 3-0 (25-12; 25-16; 25-18) nell’andata degli ottavi didella CEV Cup 2021-2022 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Grande prestazione della formazione italiana, che è riuscita a imporsi in Turchia e a compiere un passo importante verso il passaggio del turno. Isi sono rivelati impeccabili ade hanno giganteggiato in lungo e in largo, sciorinando un gioco impeccabile nei primi due set e allungando prontamente nella terza frazione, riuscendo a respingere il tentativo di rimonta dei padroni di casa nella fase centrale. Una prova di forza da parte del Vero, nonostante le assenze dell’infortunato Georg Grozer, ma anche del centrale Aleks Grozdanov e del ...

