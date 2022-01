Volley | CEV Cup | Modena battuta a Tours! Sconfitta clamorosa | per i quarti serve la rimonta di lusso

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è statamentedal Tours nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2021-2022 dimaschile, seconda competizione europea per importanza. I Canarini sono crollati in Francia per 3-1 (22-25; 25-23; 27-25; 25-19), scivolando in maniera inattesa contro un avverario che sulla carta sembrava inferiore. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno vinto il primo set in volata, ma successivamente hanno subito la verve dei padroni di casa. Nel secondo parziale, sul 19-18, si sono disuniti e i transalpini hanno impattato i conti. Nella terza frazione hanno sciupato un vantaggio importante (19-16) e hanno mancato un set-point sul 25-24, venendo beffati nel finale. Il Tour ha preso fiducia, ha dominato il quarto set e ha portato a casa un successo determinante.è ora con le ...

... gara valida per il terzo turno della Pool E diChampions League maschile. Il primo set è ... come sappiamo, i diritti sul torneo disono stati acquisiti dal broadcaster Discovery Plus e ...Nella gara di andata degli ottavi di finale dellaCup maschile 2021/2022 di, la VeroMonza travolge l' SK Ankara . Match a senso unico in cui i brianzoli di coach Eccheli, arrivati riposati all'appuntamento visto il rinvio della ...Modena è stata clamorosamente sconfitta dal Tours nell'andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2021-2022 di volley maschile, seconda competizione europea per importanza. I Canarini sono crollati i ...Squadre italiane sugli scudi nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: gli umbri vincono in Turchia, i marchigiani fermano la corsa dei campioni in carica dello Zaksa.