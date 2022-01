Volley, Cev Cup 2022: Monza batte Ankara 3-0 nell’andata degli ottavi di finale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella gara di andata degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2021/2022 di Volley, la Vero Volley Monza travolge l’SK Ankara. Match a senso unico in cui i brianzoli di coach Eccheli, arrivati riposati all’appuntamento visto il rinvio della sfida di campionato contro Ravenna causa Covid, hanno dominato. 3-0 (25-12, 25-16, 25-18) il punteggio in favore di Monza, che non ha lasciato scampo alla formazione turca, determinata a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno. Qualificazione in discesa per la Vero Volley, che può sorridere al termine di una giornata particolarmente positiva. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella gara di andatadidella Cev Cup maschile 2021/di, la Verotravolge l’SK. Match a senso unico in cui i brianzoli di coach Eccheli, arrivati riposati all’appuntamento visto il rinvio della sfida di campionato contro Ravenna causa Covid, hanno dominato. 3-0 (25-12, 25-16, 25-18) il punteggio in favore di, che non ha lasciato scampo alla formazione turca, determinata a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno. Qualificazione in discesa per la Vero, che può sorridere al termine di una giornata particolarmente positiva. SportFace.

