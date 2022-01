Volley | Cev Cup 2022 | Modena sconfitta 3-1 da Tours nell’andata degli ottavi di finale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella gara di andatadidella Cev Cup maschile 2021/di, la PerkinElmer Leo ShoesvienedalVB. I Canarini di coach Giani non riescono a prolungare una striscia di tredici vittorie consecutive (di cui 10 in campionato) e mancano i tre punti nella trasferta di Coppa continentale. 3-1 (22-25, 25-23, 27-25, 25-19) il punteggio del match, che premia la formazione francese, brava a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno. Qualificazione in salita per, che non potrà commettere sbavature tra sette giorni se vorrà continuare nella competizione. SportFace.