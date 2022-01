Vola il costo del grano. Divella: "Per la pasta in arrivo rincari del 38%" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un chilo di pasta, che a settembre la grande distribuzione comprava a 1,10 euro, ora ne costa 1,40. E per la fine di gennaio arriverà a 1,52 euro. Un aumento del 38%. È la situazione descritta da Vincenzo Divella, amministratore delegato dell’omonimo pastificio in un’intervista al Sole 24 ore. “I primi 30 centesimi li abbiamo dovuti chiedere dopo l’estate, per far fronte all’aumento vertiginoso del costo della nostra principale materia prima, cioè il grano. Tra giugno e oggi, il prezzo del grano alla borsa di Foggia è cresciuto del 90%”, spiega Divella. “Un rincaro che non avremmo mai potuto ammortizzare da soli, basta pensare che per noi la semola rappresenta il 60% di tutto il costo di produzione della pasta. Con l’arrivo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un chilo di, che a settembre la grande distribuzione comprava a 1,10 euro, ora ne costa 1,40. E per la fine di gennaio arriverà a 1,52 euro. Un aumento del 38%. È la situazione descritta da Vincenzo, amministratore delegato dell’omonimo pastificio in un’intervista al Sole 24 ore. “I primi 30 centesimi li abbiamo dovuti chiedere dopo l’estate, per far fronte all’aumento vertiginoso deldella nostra principale materia prima, cioè il. Tra giugno e oggi, il prezzo delalla borsa di Foggia è cresciuto del 90%”, spiega. “Un rincaro che non avremmo mai potuto ammortizzare da soli, basta pensare che per noi la semola rappresenta il 60% di tutto ildi produzione della. Con l’...

Advertising

LogToGreen : Shock energia, per imprese costo vola a 37 miliardi - ioloraccolgo : Shock energia, per imprese costo vola a 37 miliardi - vola_va : Costi in USA,perché investire in prevenzione (i vaccini) è molto più costo efficace di qualsiasi altro strumento te… - Pasquino70 : @marattin Il #PNRR è solo su carta ed è tutto da vedere. Costo della vita aumentato più o meno del 20%. Inflazione… - ilgiornale : L'energia (+29%) causa rincari nei beni di consumo. Il costo del 'carrello della spesa' sale del 2,4% annuo -