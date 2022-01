Virtus Bologna-Bourg en Bresse oggi in tv: orario e diretta streaming Eurocup 2021/2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Mincidelice JL Bourg en Bresse, sfida valida per la nona giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Dopo la netta sconfitta contro Gran Canaria, gli uomini di Scariolo proveranno il riscatto contro la formazione francese, nonostante l’assenza forzata di Teodosic dopo il recente infortunio, fortunatamente non troppo grave. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno HD, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale. Eurocup 2021/2022: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inSegafredo-Mincidelice JLen, sfida valida per la nona giornata del gruppo B didi basket. Dopo la netta sconfitta contro Gran Canaria, gli uomini di Scariolo proveranno il riscatto contro la formazione francese, nonostante l’assenza forzata di Teodosic dopo il recente infortunio, fortunatamente non troppo grave. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno HD, oppure insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale.: ...

