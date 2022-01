Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse oggi, EuroCup basket 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Torna in campo in EuroCup la Virtus Bologna. La squadra di coach Scariolo attende alla Segafredo Arena i francesi del Mincidelice JL Bourge-en-Bresse, per la nona giornata della regular season della seconda competizione continentale più importante. Le V-nere vogliono rimanere in scia alle capoliste Buducnost Podgorica e Gran Canaria, che guidano la graduatoria del gruppo B con uno score di 6-2. I bianconeri seguono a ruota con 5-3 di score, in condivisione con il Valencia. Nell’ultimo turno del 2021 la Virtus è uscita sconfitta per 100-80 dalla trasferta in terra spagnola proprio contro il Gran Canaria (che avrebbe dovuto affrontare la Reyer Venezia nel turno odierno, ma la sfida è stata rinviata causa COVID). In campionato Belinelli e compagni occupano la seconda posizione con 22 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Torna in campo inla. La squadra di coach Scariolo attende alla Segafredo Arena i francesi del Mincidelice JLe-en-, per la nona giornata della regular season della seconda competizione continentale più importante. Le V-nere vogliono rimanere in scia alle capoliste Buducnost Podgorica e Gran Canaria, che guidano la graduatoria del gruppo B con uno score di 6-2. I bianconeri seguono a ruota con 5-3 di score, in condivisione con il Valencia. Nell’ultimo turno del 2021 laè uscita sconfitta per 100-80 dalla trasferta in terra spagnola proprio contro il Gran Canaria (che avrebbe dovuto affrontare la Reyer Venezia nel turno odierno, ma la sfida è stata rinviata causa COVID). In campionato Belinelli e compagni occupano la seconda posizione con 22 ...

