Video l’Eredità 12 gennaio 2022: Francesco di Roma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’Eredità di mercoledì 12 gennaio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Francesco di Roma. Francesco è originario di Catanzaro, ma da 21 anni vive a Roma. E’ laureato in Scienze della Comunicazione, sposato con Valeria e ha un bimbo di 7 anni. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 16.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 12 gennaio 2022)di mercoledì 12. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiè originario di Catanzaro, ma da 21 anni vive a. E’ laureato in Scienze della Comunicazione, sposato con Valeria e ha un bimbo di 7 anni. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 16.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando ...

Advertising

Trillafon : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | L'infinita eredità di #DavidFosterWallace e alcuni (buoni) motivi per cui dovreste assolutamente rivedere #TheE… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | L'infinita eredità di #DavidFosterWallace e alcuni (buoni) motivi per cui dovreste assolutamente rivedere #TheE… - TheHotCorn_ : OPINIONI | L'infinita eredità di #DavidFosterWallace e alcuni (buoni) motivi per cui dovreste assolutamente riveder… - NGaribbo : RT @imperianews_it: Omaggio di Imperia al professor Lamboglia a 45 anni dalla scomparsa: 'Ha valorizzato l'intero ponente lasciando una gra… - imperianews_it : Omaggio di Imperia al professor Lamboglia a 45 anni dalla scomparsa: 'Ha valorizzato l'intero ponente lasciando una… -