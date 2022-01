Viaggio nella periferia romantica di Milano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutte le periferie hanno qualcosa di romantico: sono luoghi di confine, ma anche di identificazione culturale: intrattengono con la città alla quale appartengono (si dice sempre la“di”, “di” Londra) un rapporto di amore e odio. Le periferie sono la seconda scelta, il posto dove si va a vivere perché il centro costa troppo, le periferie difficilmente godono di una buona reputazione e sono i luoghi dove per eccellenza si concentrano le criticità di una città, soprattutto a livello sociale. Le periferie però hanno anche un indubbio fascino: sono contenitori di storie e, in alcuni casi, nascondono dei veri e propri gioielli architettonici che di solito rimangono fuori dagli itinerari più battuti della città. Le zone periferiche disono disseminate di vere e proprie chicche dall’indubbio valore artistico, che però ...

Advertising

Pontifex_it : I Magi partono al sorgere della stella: ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno, nella vita come nell… - rtl1025 : Su RTL 102.5 Tutto Accade... con @AmorosoOF ! ???? ???? Dal 13 gennaio, sette bellissime serate nella Suite 102.5, in… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: I Fratelli D'Innocenzo tornano con 'America Latina': 'Un viaggio nella vulnerabilità umana' #FratelliD'Innocenzo http… - MediasetTgcom24 : I Fratelli D'Innocenzo tornano con 'America Latina': 'Un viaggio nella vulnerabilità umana' #FratelliD'Innocenzo… - BrendaPinegar1 : La povertà è gratis. (Leo Longanesi) +++ Promozione: Viaggio nella bellezza. Scultura, Poesia, Racconto, Musica… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nella

inToscana

...ha sottolineato "la standardizzazione a livello internazionale delle skill del futuro... sistemi e mezzi di trasporto, infomobilità e informazioni di, servizi di pagamento e servizi agli ...... che però difficilmente vengono annoverate tra gli highlights milanesi, tra i monumenti da non perdere o tra gli itinerari a piedi per la città da percorrere almeno una voltavita. La periferia ...L'abbigliamento sportivo femminile che coniuga stile, performance e sostenibilità per l'attività fisica e il tempo libero ...È possibile riguadagnare la forma fisica ideale e allenare la mente a superare brillantemente questo periodo di ansia e stress? Certo, magari prendendo spunto dal mondo della corsa e dalle storie stra ...