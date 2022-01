(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ile altri sette stati hannoildiper non avere pagato la loro quota all’organismo multilaterale quest’anno. In totale sono 11 gli Stati che hannoildiin quanto morosi. Oltre a Caracas ci sono Iran, Sudan, Antigua e Barbuda, Isole Comore, Congo, Guinea, Papua Nuova Guinea, Sao Tome’ e Pri’ncipe, Somalia e Vanuatu. L’articolo 19 della Carta delleprevede la sospensione deldinell’Assemblea Generale quando gli arretrati siano pari o superiori agli importi dei contributi che avrebbero dovuto essere versati in due anni. Ildeve ...

Advertising

StrumentiP : #News Venezuela, perso il diritto di voto alle Nazioni Unite per morosità - PVirtus : Onu: Iran Sudan Venezuela hanno per ora perso diritto voto. Ven deve 40 milioni $ Iran 18 Sudan 300000$ Se nn paghi… - FradicVE : @cresce_m Dal Venezuela ti mando un abbraccio forte. Piano piano ricuperai tutto quanto avete perso. -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela perso

La Repubblica

Caracas, 12 gen 20:06 - Ile altri sette stati hannoil diritto di voto alle Nazioni Unite per non avere pagato la loro quota all'organismo multilaterale. In totale sono 11 gli Stati che hannoil diritto ...Troppe vite hanno subito gravi conseguenze e troppe persone hannoi propri cari a causa della ... Uganda e Zimbabwe) / Colombiacheck (Colombia) /CORRECTIV (Germania) / Cotejo.info () / ...“Non abbiamo perso, compagni, - ha detto ancora Arreaza richiamandosi a Lenin – si tratta di un passo indietro per riacquisire slancio, riannodare ogni giorno di più la relazione tra il nostro popolo ...A lungo roccaforte del partito di governo, Barinas finisce nelle mani dell'opposizione. Sconfitto nella corsa alla carica di governatore Jorge Arreaza, ex ...