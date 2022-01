Venezia, vola in Africa per una ragazza e viene sequestrato. Il parroco: “Distribuiva la comunione, gli toglierò l’incarico” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un imprenditore Veneziano rapito in Africa, dove si era recato per incontrare una ragazza conosciuta sul web, non solo è caduto in una trappola ed è stato rapito per alcuni giorni e poi liberato grazie all’intervento dei carabinieri italiani del Ros e delle forze speciali della Costa d’Avorio, ma deve subire anche le conseguenze etiche in parrocchia. Claudio Formenton, imprenditore, 67 anni, era infatti “ministro per la distribuzione della comunione”, cioè Distribuiva le particole in chiesa o andava nelle case per portarle ai malati. Dopo che la vicenda del rapimento è diventata pubblica, il parroco don Claudio Savoldo ha fatto sapere che gli revocherà questo ruolo. E ha dichiarato ai giornali locali: “Mi erano già arrivate in passato anche alcune voci sul suo conto, ma non gli avevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un imprenditoreno rapito in, dove si era recato per incontrare unaconosciuta sul web, non solo è caduto in una trappola ed è stato rapito per alcuni giorni e poi liberato grazie all’intervento dei carabinieri italiani del Ros e delle forze speciali della Costa d’Avorio, ma deve subire anche le conseguenze etiche in parrocchia. Claudio Formenton, imprenditore, 67 anni, era infatti “ministro per la distribuzione della”, cioèle particole in chiesa o andava nelle case per portarle ai malati. Dopo che la vicenda del rapimento è diventata pubblica, ildon Claudio Savoldo ha fatto sapere che gli revocherà questo ruolo. E ha dichiarato ai giornali locali: “Mi erano già arrivate in passato anche alcune voci sul suo conto, ma non gli avevo ...

