Venezia, tweet polemico dopo il gol di Muriel – FOTO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Venezia, tweet polemico dopo il gol di Muriel: i lagunari se la prendono con la decisione di arbitro e Var Al minuto 12 di Atalanta-Venezia, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Luis Muriel porta in vantaggio la Dea dopo un sospetto controllo di braccio. pic.twitter.com/wELVq45pmL— Venezia FC (@VeneziaFC EN) January 12, 2022 La rete viene comunque convalidata, prima dall'arbitro Pezzuto e poi dal Var. tweet polemico del Venzia che posta l'istantanea dello stop dell'attaccante colombiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

