Venezia in Coppa Italia senza Forte, Zanetti anticipa l'addio dello "Squalo" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Francesco Forte lascerà Venezia in questa sessione di mercato e tutti gli indizi portano lo "Squalo" verso Benevento. L'ultimo ieri, durante la conferenza stampa di Paolo Zanetti in previsione del match odierno di Coppa Italia con l'Atalanta. Il tecnico dei lagunari ha preannunciato tante novità in formazione, perché l'obiettivo prioritario resta il campionato e, precisamente, la prossima sfida contro l'Empoli. Tra le novità, però, non ci sarà Forte, escluso dai convocati. Una scelta spiegata in conferenza stampa dallo stesso Zanetti: "Forte non è convocato, credo che sia in una fase dove sia più via che qui, quindi non lo convoco. Non lo sto mandando via, però c'è una fase calda di mercato, ...

