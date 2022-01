Vendite premium - BMW supera Mercedes e riconquista la corona di primo marchio al mondo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La BMWla connazionalee, dopo cinque anni,ilposto nella speciale classifica dei maggiori produttorial. La Casa bavarese è stata capace dire un 2021 particolarmente difficile per colpa della carenza di semiconduttori e delle difficoltà di approvvigionamento con numeri di molto superiori a quelli di Stoccarda: l'anno scorso, ildell'Elica ha raggiunto il massimo storico di 2.213.795 veicoli venduti, il 9,1% in più rispetto al 2020. Di contro, il brand della Stella a tre punte ha subito un calo del 5% e si è fermato a 2.054.962 unità. Staccata l'Audi. In tutto ciò, rimane staccata l'Audi. La Casa di Ingolstadt, da anni al terzo posto nella sfida ormai decennale con le due connazionali, ha ...

Advertising

infoiteconomia : BMW sorpassa Mercedes nelle vendite di auto premium dopo 5 anni - lulopdotcom : #automotive #green #bmw #bmwgroup Offensiva elettrica e primo posto nel segmento premium: il BMW Group registra una… - alvolante_it : La battaglia tra costruttori “premium” per il primo posto nelle vendite a livello mondiale, nel 2021 va alla #BMW c… - morettweet : RT @HDmotori: BMW sorpassa Mercedes nelle vendite di auto premium dopo 5 anni - HDmotori : RT @HDmotori: BMW sorpassa Mercedes nelle vendite di auto premium dopo 5 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Vendite premium

... riconquista il primo posto nella speciale classifica dei maggiori produttorial mondo. La ... A Monaco di Baviera hanno totalizzato 2.521.525(+8,4%), oltre 400 mila unità in più ......37% Lo scenario di attesa per un inasprimento finanziario alimenta lesulle obbligazioni e ... la sezionedel Sole 24 Ore. Qui per scoprire come funziona e i servizi che offre. Per gli ...Annuncio vendita Opel Astra 1.4 100CV 5 porte Cosmo usata del 2011 a Cornegliano Laudense, Lodi nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Volkswagen cavalca la transizione tecnologica e grazie a livelli di vendita record nel segmento dei veicoli elettrici frena la contrazione ...