Vendite premium - BMW supera Mercedes e riconquista la corona di primo marchio al mondo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La BMWla connazionalee, dopo cinque anni,ilposto nella speciale classifica dei maggiori produttorial. La Casa bavarese è stata capace dire un 2021 particolarmente difficile per colpa della carenza di semiconduttori e delle difficoltà di approvvigionamento con numeri di molto superiori a quelli di Stoccarda: l'anno scorso, ildell'Elica ha raggiunto il massimo storico di 2.213.795 veicoli venduti, il 9,1% in più rispetto al 2020. Di contro, il brand della Stella a tre punte ha subito un calo del 5% e si è fermato a 2.054.962 unità. Staccata l'Audi. In tutto ciò, rimane staccata l'Audi. La Casa di Ingolstadt, da anni al terzo posto nella sfida ormai decennale con le due connazionali, ha ...

