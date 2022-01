Velt | la nuova cioccolateria romana è in pieno fermento per San Valentino 2022

Leggi su funweek

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Roma, al numero 246 di Via Oderisi da Gubbio, laartigianale approda nel quartiere Marconi con. Dalla passione al lavoro di cioccolatiera e patron, Livia Tommasino presenta la sua prima attività incentrata tutta sul cioccolato e una dedica speciale è per la famiglia, già sull’insegna del negozio.è, infatti, l’acronimo dei suoi genitori, Vito ed Emilia, più le lettere del suo nome e, in uno spazio complessivo di circa 100 metri quadrati, concretizza il suo sogno di diventare maître chocolatier. Quello diè un laboratorio sartoriale e all’avanguardia dotato di una termoformatrice grazie alla quale si applica una tecnica di stampaggio di materie plastiche a caldo, una stampante 3D per dare tridimensionalità ai soggetti portando il cioccolato in unadimensione e ...