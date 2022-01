Varato il nuovo protocollo per lo sport italiano: con più del 35% di positivi stop alla squadra (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tante polemiche in queste prime settimane dell’anno, con i contagi che si sono moltiplicati e tanti degli sport costretti a fermarsi con molti dubbi. È stato finalmente Varato un nuovo protocollo per le discipline italiane. Ad annunciarlo, con un tweet, Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie: “Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello sport. I campionati vanno avanti”. Come riportato dall’ANSA il protocollo prevede: “Blocco dell’intera squadra se il numero di positivi è superiore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tante polemiche in queste prime settimane dell’anno, con i contagi che si sono moltiplicati e tanti deglicostretti a fermarsi con molti dubbi. È stato finalmenteunper le discipline italiane. Ad annunciarlo, con un tweet, Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie: “Intesa in Conferenza Stato-Regioni sulcon le nuove regole Covid per glidi. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello. I campionati vanno avanti”. Come riportato dall’ANSA ilprevede: “Blocco dell’interase il numero diè superiore ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Stop alla squadra col 35% di positivi nel gruppo atleti ?? Varato il nuovo protocollo Covid per lo sport ?? - giornalemolise : #Sport, varato il nuovo protocollo anti #Covid per gli #Sport di squadra. Si attende l'approvazione del #Cts -… - ALEANI_56 : RT @GoalItalia: Stop alla squadra col 35% di positivi nel gruppo atleti ?? Varato il nuovo protocollo Covid per lo sport ?? - mcrisj01 : RT @glmdj: Hanno varato il nuovo protocollo, nel momento in cui l'emergenza tocca il suo picco. Ma già ci sono partite rinviate, esposti (U… -