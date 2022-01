Varato il nuovo governo della Provincia di Bergamo guidato da Pasquale Gandolfi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Si è insediato martedì 11 gennaio il nuovo Consiglio Provinciale con la guida del Presidente Pasquale Gandolfi, eletto lo scorso 18 dicembre. A 24 giorni da quell’elezioni, queste ultime tre settimane sono state scandite da incontri e trattative per trovare la quadra con tutte le forze politiche. Un lavoro non proprio facile, considerando il veto della Lega su Civici moderati che ha come referenti i parlamentari Alessandro Sorte e Stefano Benigni. Il compito di Gandolfi era quello di tenere tutte unite al tavolo le forze che lo hanno sostenuto, trovando il giusto equilibrio. Un manuale di equilibrismo e giusto dosaggio misurato con le deleghe. Alla fine il risultato è stato così definito: 4 deleghe alla lista dei Democratici, sei deleghe ai leghisti di “Per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022). Si è insediato martedì 11 gennaio ilConsigliole con la guida del Presidente, eletto lo scorso 18 dicembre. A 24 giorni da quell’elezioni, queste ultime tre settimane sono state scandite da incontri e trattative per trovare la quadra con tutte le forze politiche. Un lavoro non proprio facile, considerando il vetoLega su Civici moderati che ha come referenti i parlamentari Alessandro Sorte e Stefano Benigni. Il compito diera quello di tenere tutte unite al tavolo le forze che lo hanno sostenuto, trovando il giusto equilibrio. Un manuale di equilibrismo e giusto dosaggio misurato con le deleghe. Alla fine il risultato è stato così definito: 4 deleghe alla lista dei Democratici, sei deleghe ai leghisti di “Per ...

