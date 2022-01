Validate anche le firme per il referendum sulla cannabis legale: il 15 febbraio il responso della Consulta (insieme a eutanasia e giustizia) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 15 febbraio la Corte costituzionale si pronuncerà anche sul referendum sulla cannabis, non solo sui sei quesiti sulla giustizia e su quello sull’eutanasia. Nel pomeriggio, infatti, la Corte di Cassazione ha validato le oltre 600mila firme raccolte dal comitato promotore “referendum cannabis legale“, che ha commentato la decisione con un Tweet in cui festeggia l’arrivo del primo via libera. ???? ARRIVA IL PRIMO OK AL referendum cannabis ???? Oggi la Corte di Cassazione ci ha comunicato che le firme che abbiamo consegnato a Ottobre sono sufficienti a convocare il #referendumcannabis nella prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 15la Corte costituzionale si pronunceràsul, non solo sui sei quesitie su quello sull’. Nel pomeriggio, infatti, la Corte di Cassazione ha validato le oltre 600milaraccolte dal comitato promotore ““, che ha commentato la decisione con un Tweet in cui festeggia l’arrivo del primo via libera. ???? ARRIVA IL PRIMO OK AL???? Oggi la Corte di Cassazione ci ha comunicato che leche abbiamo consegnato a Ottobre sono sufficienti a convocare il #nella prossima ...

