Valentino, Prada, Gucci: tutte le maison schierate per il Capodanno Cinese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per festeggiare il Capodanno Cinese, la moda ancora una volta scende in campo e presenta tantissime collezioni ad hoc. In Cina questo è l'anno della Tigre e Valentino ha ben pensato di lanciare una nuova collezione intitolata Tiger 1967. Il nome in realtà non è una scelta casuale, poiché il simbolo della Tigre è molto caro alla maison, divenuto protagonista della prima collezione Haute Couture lanciata per l'Autunno/Inverno 1967. La Tigre, simbolo di fortuna, è quindi la protagonista della nuova collezione di Valentino, a partire dal cappotto striato di rosa indossato da Veruschka. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino (@maisonValentino) Il simbolo della Tigre è presente su diversi ...

