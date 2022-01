Vaccino obbligatorio in Germania, il presidente della repubblica frena Scholz (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Obbligo di Vaccino significa anche obbligo di dibattito istituzionale». Il presidente della repubblica, Frank-Walter Steinmeier, informa il governo che sulla misura proposta dal cancelliere Olaf Scholz non accetterà scorciatoie in nome dell’emergenza Covid. Il voto previsto per marzo sarà dunque possibile solo al termine di un’ampia discussione in Parlamento e non ricorrendo alla fiducia. «La situazione eccezionale causata dalla pandemia aumenta la pressione sull’azione dello Stato ma non sostituisce la necessità di soppesare gli argomenti e bilanciare gli interessi» ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Obbligo disignifica anche obbligo di dibattito istituzionale». Il, Frank-Walter Steinmeier, informa il governo che sulla misura proposta dal cancelliere Olafnon accetterà scorciatoie in nome dell’emergenza Covid. Il voto previsto per marzo sarà dunque possibile solo al termine di un’ampia discussione in Parlamento e non ricorrendo alla fiducia. «La situazione eccezionale causata dalla pandemia aumenta la pressione sull’azione dello Stato ma non sostituisce la necessità di soppesare gli argomenti e bilanciare gli interessi» ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

