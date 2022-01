Vaccino anti-Covid, dopo quanto tempo dalla guarigione si può ricevere: le regole del Ministero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche chi è guarito dall’infezione da Coronavirus deve sottoporsi al ciclo vaccinale, con tempistiche precise definite dal Ministero della Salute. Ecco quali sono le regole attualmente in vigore e come potrebbero cambiare in futuro, anche in vista delle nuove varianti del virus. Infezione dal Covid, quanto tempo deve passare per ricevere il Vaccino Il Ministero della Salute ha disposto regole precise per le tempistiche entro cui occorre ricevere le dosi di Vaccino in seguito all’infezione da Coronavirus. Quando una persona guarisce dall’infezione, la prima dose deve essere effettuata entro il primo anno, a cui potrà seguire la dose booster dopo 120 giorni. Se ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche chi è guarito dall’infezione da Coronavirus deve sottoporsi al ciclo vaccinale, con tempistiche precise definite daldella Salute. Ecco quali sono leattualmente in vigore e come potrebbero cambiare in futuro, anche in vista delle nuove varidel virus. Infezione daldeve passare perilIldella Salute ha dispostoprecise per le tempistiche entro cui occorrele dosi diin seguito all’infezione da Coronavirus. Quando una persona guarisce dall’infezione, la prima dose deve essere effettuata entro il primo anno, a cui potrà seguire la dose booster120 giorni. Se ...

