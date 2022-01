Vaccini, record di 686mila somministrazioni in un giorno. Ma le prime dosi agli over 50 sono solo 22mila (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oltre 686mila somministrazioni in un giorno: martedì 11 gennaio la campagna vaccinale segna il nuovo record giornaliero. Il merito è della corsa degli italiani alle terze dosi: in 24 ore sono stati quasi 550mila. In pratica, quindi, la maggior parte delle persone è in coda agli hub per ricevere il booster. Da una parte, per rafforzare la protezione dalla variante Omicron. Dall’altra, per evitare di vedere scaduto il proprio Green pass, visto che dal primo febbraio la validità del certificato verde si riduce a 6 mesi. Le prime dosi effettuate martedì sono invece meno di un decimo del totale. In più i nuovi vaccinati sono per la maggior parte bambini: delle circa 77.500 prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oltrein un: martedì 11 gennaio la campagna vaccinale segna il nuovogiornaliero. Il merito è della corsa degli italiani alle terze: in 24 orestati quasi 550mila. In pratica, quindi, la maggior parte delle persone è in codahub per ricevere il booster. Da una parte, per rafforzare la protezione dalla variante Omicron. Dall’altra, per evitare di vedere scaduto il proprio Green pass, visto che dal primo febbraio la validità del certificato verde si riduce a 6 mesi. Leeffettuate martedìinvece meno di un decimo del totale. In più i nuovi vaccinatiper la maggior parte bambini: delle circa 77.500...

