Vaccini, l'Ordine sospende a Palermo 10 medici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l'Ordine dei medici di Palermo ha sospeso i primi 10 medici che non sono in regola con l'obbligo dei Vaccini a seguito dell'istruttoria avviata a dicembre scorso. I provvedimenti sono stati emessi a seguito delle nuove procedure di accertamento dell'inadempienza e sospensione dall'esercizio della professione passati in capo agli Omceo provinciali per il tramite della Federazione nazionale Fnomceo, responsabile del trattamento first appeared on il Mattino di Sicilia.

