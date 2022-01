Vaccini, l’Ordine sospende a Palermo 10 medici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’Ordine dei medici di Palermo ha sospeso i primi 10 medici che non sono in regola con l’obbligo dei Vaccini a seguito dell’istruttoria avviata a dicembre scorso. I provvedimenti sono stati emessi a seguito delle nuove procedure di accertamento dell’inadempienza e sospensione dall’esercizio della professione passati in capo agli Omceo provinciali per il tramite della Federazione nazionale Fnomceo, responsabile del trattamento first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)deidiha sospeso i primi 10che non sono in regola con l’obbligo deia seguito dell’istruttoria avviata a dicembre scorso. I provvedimenti sono stati emessi a seguito delle nuove procedure di accertamento dell’inadempienza e sospensione dall’esercizio della professione passati in capo agli Omceo provinciali per il tramite della Federazione nazionale Fnomceo, responsabile del trattamento first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l'ordine del giorno, proposto dalla Lega, che impegna… - fanpage : L'aula del Senato ha appena approvato con 172 sì, 2 contrari e 15 astenuti l'ordine del giorno proposto dalla Lega,… - EauDeNapalm : RT @Agenzia_Ansa: L'aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l'ordine del giorno, proposto dalla Lega, che impegna il go… - Gabriel_AMDG : RT @Agenzia_Ansa: L'aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l'ordine del giorno, proposto dalla Lega, che impegna il go… - ninoBertolino : RT @Agenzia_Ansa: L'aula del Senato ha approvato con 172 sì, 2 no e 15 astenuti l'ordine del giorno, proposto dalla Lega, che impegna il go… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Ordine Coronavirus oggi: Studio Usa, con Omicron rischio ricovero dimezzato Il Sole 24 ORE