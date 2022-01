Vaccini a scuola "per aiuto a garantire didattica presenza" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Punta sulla vaccinazione Covid, "su base assolutamente volontaria", dei bambini da 5 a 11 anni direttamente a scuola per "aumentare la potenza di fuoco" della somministrazione delle dosi e la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Punta sulla vaccinazione Covid, "su base assolutamente volontaria", dei bambini da 5 a 11 anni direttamente aper "aumentare la potenza di fuoco" della somministrazione delle dosi e la ...

Advertising

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - gennaromigliore : Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto. Ma non c’è bisogno di chiudere tutto come l’anno… - marcodimaio : Draghi in #conferenzastampa dice:“la scuola è fondamentale per la democrazia va tutelata, protetta, non abbandonata… - darkskywriter : @GGiangiorgi Che poi prima del covid era la normalità: i vaccini obbligatori per l'infanzia sono perfetti nella pre… - Ansa_Umbria : Vaccini a scuola 'per aiuto a garantire didattica presenza' - Umbria - -