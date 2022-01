Vaccinazioni nelle scuole, in Umbria si parte il 18 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ idea lanciata dal ministro dell’Istruzione Bianchi di creare nelle scuole degli hub per accelerare le Vaccinazioni della fascia 5-11 anni non solo trova concordi i presidi ma è già diventata realtà in alcune regioni (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ idea lanciata dal ministro dell’Istruzione Bianchi di crearedegli hub per accelerare ledella fascia 5-11 anni non solo trova concordi i presidi ma è già diventata realtà in alcune regioni (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

