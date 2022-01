Vaccinazione ai bambini fragili, avviate le prime 160 somministrazioni all’Azienda Moscati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn altro piccolo, ma comunque significativo contributo alla campagna vaccinale: dopo i pazienti fragili e le donne in gravidanza o che hanno partorito da poco, l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha avviato anche la somministrazione dei vaccini ai bambini. E sono già 160 i minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose. Un’attività che sta portando avanti l’Unità operativa di Pediatria in collaborazione con l’Unità operativa di Medicina Preventiva. Le somministrazioni vengono effettuate in un’area dedicata attigua al reparto diretto da Antonio Vitale e sono riservate ai bambini fragili o potenzialmente a rischio. “Un lavoro che non si fermerà – sottolinea il primario Vitale –. Già domani sono in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn altro piccolo, ma comunque significativo contributo alla campagna vaccinale: dopo i pazientie le donne in gravidanza o che hanno partorito da poco, l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino ha avviato anche la somministrazione dei vaccini ai. E sono già 160 i minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose. Un’attività che sta portando avanti l’Unità operativa di Pediatria in collaborazione con l’Unità operativa di Medicina Preventiva. Levengono effettuate in un’area dedicata attigua al reparto diretto da Antonio Vitale e sono riservate aio potenzialmente a rischio. “Un lavoro che non si fermerà – sottolinea il primario Vitale –. Già domani sono in ...

