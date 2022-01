Uscita anticipata nidi e materne di Fiumicino, Coronas: “Genitori infuriati. Inaccettabile condizionare la vita delle persone” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fiumicino – “Da domani, 13 gennaio 2022, e fino a venerdì 21 gennaio, i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne comunali avranno una riduzione dell’orario: l’Uscita è stata anticipata alle ore 15, a causa dell’attuale emergenza Covid”. E’ quanto è scritto in un comunicato del Comune di Fiumicino (leggi qui). “Peccato che lo veniamo a sapere solo oggi e i Genitori siano infuriati: possibile che una comunicazione istituzionale così importante venga data dall’Amministrazione soltanto il giorno prima?”. A dichiararlo , in una nota stampa, è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino “Le famiglie lavorano – sottolinea il Capogruppo – ed organizzano i propri impegni in base all’orario ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– “Da domani, 13 gennaio 2022, e fino a venerdì 21 gennaio, i bambini che frequentano gli asili nido e le scuolecomunali avranno una riduzione dell’orario: l’è stataalle ore 15, a causa dell’attuale emergenza Covid”. E’ quanto è scritto in un comunicato del Comune di(leggi qui). “Peccato che lo veniamo a sapere solo oggi e isiano: possibile che una comunicazione istituzionale così importante venga data dall’Amministrazione soltanto il giorno prima?”. A dichiararlo , in una nota stampa, è Alessio, capogruppo di Forza Italia a“Le famiglie lavorano – sottolinea il Capogruppo – ed organizzano i propri impegni in base all’orario ...

