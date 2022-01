Usa: Kanye West entro l'anno in Russia, vedrà Putin (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Kanye West, il rapper che ha cambiato nome in Ye, volerà in Russia quest'anno e incontrerà Vladimir Putin. Lo riporta Billboard citando alcune fonti vicine all'artista, secondo le quali il viaggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022), il rapper che ha cambiato nome in Ye, volerà inquest'e incontrerà Vladimir. Lo riporta Billboard citando alcune fonti vicine all'artista, secondo le quali il viaggio ...

√ Ce lo meritiamo un altro album di Kanye, subito? ... coinvolto nelle realizzazioni del disco, che hanno inevitabilmente alzato un bel polverone negli Usa), ma il suo socio Steven Victor, che guida insieme a Kanye West l'etichetta GOOD Music. "È il ...

Kanye West: il documentario sulla sua vita ha una data di uscita 11 gen 2022 - Il progetto, il cui montaggio utilizza materiale girato nel corso di 21 anni, è diviso in tre parti. Si può vedere anche il primo trailer.

