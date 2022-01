**Usa: inflazione a dicembre sale al 7%, al top dal 1982** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos/Dpa) - L'inflazione tendenziale negli Stati Uniti sale al 7% a dicembre dal 6,8% registrato a novembre. Si tratta del tasso di inflazione più alto dal 1982. Rispetto al mese precedente, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,5%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos/Dpa) - L'tendenziale negli Stati Unitial 7% adal 6,8% registrato a novembre. Si tratta del tasso dipiù alto dal 1982. Rispetto al mese precedente, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,5%.

