Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Luca Salatino è il Nuovo Tronista! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: dopo la scelta di Roberta, Luca Salatino rientra in studio e Maria De Filippi gli propone di diventare il Nuovo tronista. Intanto Biagio chiede un'esclusiva ma viene respinto… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato ancora a lungo della scelta di Roberta. Lei ha abbandonato il programma con Samuele, mentre a Luca è stato proposto di diventare il Nuovo tronista. Al centro dell'attenzione ci sono stati anche altri protagonisti, come Ida e Biagio.

