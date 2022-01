Uomini e Donne, Luca Salatino sul trono: ecco come Maria gli ha fatto la proposta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) come sappiamo dalle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Luca Salatino è il nuovo tronista che siede accanto a Matteo Ranieri. Dopo che non è stato scelto da Roberta Giusti, infatti, Luca è stato richiamato in studio da Maria De Filippi, che in camerino gli ha fatto recapitare un biglietto. Tornato in studio, al romano è stato chiesto di leggere il biglietto, che conteneva proprio la proposta di salire sul trono. Incredulo e imbarazzato, ma anche molto felice, Luca ha accettato e così a breve potremo vedere le sue prime esterne. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 10 gennaio: in onda ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sappiamo dalle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni diè il nuovo tronista che siede accanto a Matteo Ranieri. Dopo che non è stato scelto da Roberta Giusti, infatti,è stato richiamato in studio daDe Filippi, che in camerino gli harecapitare un biglietto. Tornato in studio, al romano è stato chiesto di leggere il biglietto, che conteneva proprio ladi salire sul. Incredulo e imbarazzato, ma anche molto felice,ha accettato e così a breve potremo vedere le sue prime esterne. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, anticipazioni lunedì 10 gennaio: in onda ...

