Uomini e Donne anticipazioni 12 gennaio: arrivano i petali rossi. Roberta Giusti sceglie Samuele Carniani

Roberta Ilaria Giusti è agli ultimi step del suo percorso a Uomini e Donne. La tronista ha approfondito la conoscenza per mesi con due corteggiatori in particolare. Si tratta di Luca Salatino e Samuele Carniani, piuttosto diversi ma comunque simili per sensibilità. Entrambi non hanno apprezzato alcune scelte della tronista e hanno abbandonato lo studio, ma al momento delle ultime esterne non sono mancate le lacrime e le emozioni. Luca Salatino è partito da favorito, ma non è stato scelto. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 12 gennaio, finalmente andrà, invece, in onda la scelta che suggellerà la nuova coppia.

