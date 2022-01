Uomini e Donne, anticipazioni 12 gennaio 2022: nuovi tronisti da C’è Posta Per Te? Le ultime notizie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il ‘no’ che Roberta ha dovuto dire, in lacrime, al suo corteggiatore Luca, oggi finalmente a Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5, assisteremo alla scelta della tronista, che è ricaduta su Samuele, il bel toscano. Baci, canzoni romantiche e petali per loro, il coronamento di un sogno. Uomini e Donne 12 gennaio 2022: Luca è il nuovo tronista E se Roberta ora è felice al fianco di Samuele, anche per Luca, lo chef pugile romano che è stato ‘rifiutato’ le sorprese non sono certo finite. Maria De Filippi gli ha scritto un messaggio su un foglio e oggi scopriremo che lo ha invitato a essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui ha accettato e presto scenderanno per lui delle corteggiatrici: sarà la volta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il ‘no’ che Roberta ha dovuto dire, in lacrime, al suo corteggiatore Luca, oggi finalmente a, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5, assisteremo alla scelta della tronista, che è ricaduta su Samuele, il bel toscano. Baci, canzoni romantiche e petali per loro, il coronamento di un sogno.12: Luca è il nuovo tronista E se Roberta ora è felice al fianco di Samuele, anche per Luca, lo chef pugile romano che è stato ‘rifiutato’ le sorprese non sono certo finite. Maria De Filippi gli ha scritto un messaggio su un foglio e oggi scopriremo che lo ha invitato a essere il nuovo tronista di. Lui ha accettato e presto scenderanno per lui delle corteggiatrici: sarà la volta ...

