Uomini e Donne, 12 Gennaio 2022: nuovi tronisti al vaglio di Maria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oggi a Uomini e Donne, aria di festa per il sì di Samuele a Roberta. Maria De Filippi, intanto, pensa a nuovi tronisti: anticipazioni e rumors Nella puntata di ieri Roberta ha scelto Samuele: l'appuntamento odierno con "Uomini e Donne", in onda alle 14.45 su Canale 5, riprenderà proprio da qui con la conduttrice Maria De Filippi che proporrà alla "non-scelta"Luca di diventare un nuovo tronista della trasmissione. Il pugile-chef romano accetterà di buon grado di tuffarsi in questa nuova avventura e, per lui, nelle prossime puntate arriverà – siamo certi – uno stuolo di corteggiatrici pronte a sanare le ferite del suo cuore. Intanto, coaduvata dalla sua insostituibile redazione, Maria De Filippi starebbe in questi giorni ...

