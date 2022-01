Una vita anticipazioni: Anabel sa come è morta Felicia? Marcos indaga (Di mercoledì 12 gennaio 2022) come è morta davvero Felicia e come mai Marcos ha deciso di indagare per andare fino in fondo a questa storia? Abbiamo saputo ben poco nelle ultime puntate di Una vita, del destino di Felicia. Sappiamo che la donna è morta in modo naturale, o almeno questa è la versione ufficiale alla quale però Marcos non crede. L’uomo infatti ha deciso di fare l’autopsia per capire che cosa è accaduto a sua moglie e quando ha dato la notizia ad Anabel e a Soledad, non ha riscontrato la reazione che si aspettava. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani, 13 gennaio 2022. Su Canale 5 andrà in onda la prima parte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022)davveromaiha deciso dire per andare fino in fondo a questa storia? Abbiamo saputo ben poco nelle ultime puntate di Una, del destino di. Sappiamo che la donna èin modo naturale, o almeno questa è la versione ufficiale alla quale perònon crede. L’uomo infatti ha deciso di fare l’autopsia per capire che cosa è accaduto a sua moglie e quando ha dato la notizia ade a Soledad, non ha riscontrato la reazione che si aspettava. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata in onda domani, 13 gennaio 2022. Su Canale 5 andrà in onda la prima parte ...

