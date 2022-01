Una Vita, anticipazioni 13 gennaio: Genoveva tiene in carcere un punteruolo e vuole vedere Felipe. Lui che fa? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 13 gennaio: un’altra coinvolgente puntata ci aspetta. Volete conoscere i particolari? Ora ve li spoileriamo! Una Vita, anticipazioni 13 gennaio: Il Commissario Mendez affronta Genoveva. Lei è armata, ma … Continua la detenzione di Genoveva. Il Commissario Mendez le dice il fatto suo, dopo che la dark lady ha cofessato di aver ucciso Marcia. Ha con sé un punteruolo, ma decide di non colpire il poliziotto. Piuttosto, poiché rischia di finire nelle mani del boia, esprime un ultimo desiderio: che Felipe vada a trovarla! Felipe acconsente a recarsi da Genoveva Visto quello che è successo, Liberto non è molto per la quale, di fronte alla prospettiva che l’amico visiti la moglie ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Beautiful,13: un’altra coinvolgente puntata ci aspetta. Volete conoscere i particolari? Ora ve li spoileriamo! Una13: Il Commissario Mendez affronta. Lei è armata, ma … Continua la detenzione di. Il Commissario Mendez le dice il fatto suo, dopo che la dark lady ha cofessato di aver ucciso Marcia. Ha con sé un, ma decide di non colpire il poliziotto. Piuttosto, poiché rischia di finire nelle mani del boia, esprime un ultimo desiderio: chevada a trovarla!acconsente a recarsi daVisto quello che è successo, Liberto non è molto per la quale, di fronte alla prospettiva che l’amico visiti la moglie ...

Advertising

dariofrance : Ciao David, amico di una vita intera. #Sassoli - Montecitorio : 'La costruzione dell'#Europa non è un incidente della storia, non è una parentesi; è risultato di lotte, battaglie,… - Tg3web : È morto questa notte a 65 anni David Sassoli. Una vita spesa tra il giornalismo e la politica, in particolare europ… - Roberta09065061 : @UnaFenice Anch'io nonostante abbia una vita piena sono molto annoiata - willerdino : RT @AndreaBitetto: Una bara coperta da bandiera nazista in chiesa, per un funerale. Ah, però la chiesa aveva vietato il funerale religioso… -