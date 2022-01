"Una roba abominevole". Raptus-David Parenzo, dà di matto contro il negazionista: caos da Giovanni Floris | Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Questo paragone storico è una bestemmia per chi ha subito l'effetto delle leggi razziali": David Parenzo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha condannato duramente le parole del giurista Ugo Mattei, che ha fatto un parallelismo tra il periodo attuale e gli anni del fascismo. "Lui è un intellettuale, un professore universitario, quindi a me personalmente ha colpito moltissimo questo paragone che lui ha fatto con il ventennio fascista", ha detto il giornalista. Parenzo, poi, ha provato a spiegare a Mattei cosa succedeva realmente in quel periodo storico: "Vede professore, nel 1938 mio nonno che era un avvocato è stato cacciato dall'Ordine degli avvocati perché era ebreo. Quelle erano le leggi razziali. Ora, lei - che è un intellettuale che insegna nelle nostre università - fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Questo paragone storico è una bestemmia per chi ha subito l'effetto delle leggi razziali":, ospite dia DiMartedì su La7, ha condannato duramente le parole del giurista Ugo Mattei, che ha fatto un parallelismo tra il periodo attuale e gli anni del fascismo. "Lui è un intellettuale, un professore universitario, quindi a me personalmente ha colpito moltissimo questo paragone che lui ha fatto con il ventennio fascista", ha detto il giornalista., poi, ha provato a spiegare a Mattei cosa succedeva realmente in quel periodo storico: "Vede professore, nel 1938 mio nonno che era un avvocato è stato cacciato dall'Ordine degli avvocati perché era ebreo. Quelle erano le leggi razziali. Ora, lei - che è un intellettuale che insegna nelle nostre università - fa ...

