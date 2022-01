Ufficio parlamentare di bilancio, votata la rosa di 10 nomi per il rinnovo del consiglio (scaduto dal 2020). Fuori Bordignon e Fiorella Kostoris (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Comincia formalmente il processo per la nomina dei nuovi componenti dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Le Commissioni bilancio del Senato e della Camera hanno indicato i 10 nomi – su 19 candidati – che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente del consiglio dell’organismo indipendente incaricato di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del governo. La rosa sarà proposta ai presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Casellati per il rinnovo dell’Authority, scaduta da aprile 2020. La nomina dovrebbe avvenire prima dell’elezione del nuovo capo dello Stato. I nomi votati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Comincia formalmente il processo per lana dei nuovi componenti dell’di. Le Commissionidel Senato e della Camera hanno indicato i 10– su 19 candidati – che risultano in possesso dei requisiti per lana a componente deldell’organismo indipendente incaricato di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroecoche e di finanza pubblica del governo. Lasarà proposta ai presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Casellati per ildell’Authority, scaduta da aprile. Lana dovrebbe avvenire prima dell’elezione del nuovo capo dello Stato. Ivotati ...

fattoquotidiano : Ufficio parlamentare di bilancio, votata la rosa di 10 nomi per il rinnovo del consiglio (scaduto dal 2020). Fuori… - lucinedinatale_ : Montecitorio. Banchetto con scritto “ufficio della parlamentare onorevole Sara Cunial”. Presenti in otto, tra cui l… - BlackBeard_Ale : @conteDartagnan lo scotch di carta è l'elemento che non può mancare in nessun ufficio parlamentare degno del suo nome. - PinoDiCillo : @CatiaMamone @conteDartagnan Ufficio parlamentare: 'mi manda picone' - lucabar74 : Scusate...non capisco la differenza fra Sara Cunial, deputato che ha aperto il proprio ufficio parlamentare sulla p… -