Ufficiale The Great 3, l’ascesa al potere di Caterina la Grande continua (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hulu ha ufficialmente confermato The Great 3, l’acclamata comedy storica che rilegge in chiave satirica l’ascesa al trono d Caterina la Grande, imperatrice di Russia (interpretata da Elle Fanning). La seconda stagione ha debuttato sullo streamer americano lo scorso novembre (in Italia viene pubblicata su Starz con un episodio a settimana). The Great è stato creato da Tony McNamara, che ha anche scritto il film premio Oscar La Favorita, così come Crudelia della Disney (e il prossimo sequel). Elle Fanning ha recitato in numerosi progetti già da giovanissima, tra cui Super 8 di JJ Abrams, Maleficent della Disney (e il sequel Maleficent: Signora del Male) e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn. Nel cast di The Great anche Nicolas Hoult nei panni del consorte di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hulu ha ufficialmente confermato The3, l’acclamata comedy storica che rilegge in chiave satiricaal trono dla, imperatrice di Russia (interpretata da Elle Fanning). La seconda stagione ha debuttato sullo streamer americano lo scorso novembre (in Italia viene pubblicata su Starz con un episodio a settimana). Theè stato creato da Tony McNamara, che ha anche scritto il film premio Oscar La Favorita, così come Crudelia della Disney (e il prossimo sequel). Elle Fanning ha recitato in numerosi progetti già da giovanissima, tra cui Super 8 di JJ Abrams, Maleficent della Disney (e il sequel Maleficent: Signora del Male) e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn. Nel cast di Theanche Nicolas Hoult nei panni del consorte di ...

Advertising

Spooky_The_Tuff : RT @fanpage: Il presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli è morto nella notte a 65 anni. I No Vax non credono alla versione ufficiale… - PaleonerdIT : ????IT #PNSO sta offrendo dei pacchetti d'acquisto per alcuni modelli. potete trovarli sullo store Amazon ufficiale.… - MariaC08220254 : @Antonin30880485 @Similazzo @MatthijsPog The option has been discussed as he’s appreciated by Rangnick - but there’… - ContessaCasacci : The Zen Circus - L'anima non conta (Videoclip ufficiale) - Steve_the_one_ : RT @fanpage: Il presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli è morto nella notte a 65 anni. I No Vax non credono alla versione ufficiale… -