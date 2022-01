UFFICIALE – Colpo per Mou a centrocampo | le prime parole da giallorosso

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’arrivo di Sergio Oliveira alla corte di José Mourinho era ormai nell’aria. È la stessa società giallorossa a confermare l’approdo del giocatore attraverso un comunicato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista ex Porto arriva in Italia con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 13 milioni più bonus. Sergio Oliveira, Roma,Il neo acquisto della Roma ha voluto esre il proprio entusiasmo attraverso i canali ufficiali del club della Capitale: “È fantastico essere qui, in questo grande Club. La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a ...

arrivato a Roma poco prima di mezzogiorno, nell'area degli scali privati dell'aeroporto di Ciampino, Sergio Oliveira, 29 anni, centrocampista portoghese del Porto che arriva in giallorosso in prestito ... Il portoghese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Porto ?? ???????? ?? ???????????????? ?? ???? Sergio Oliveira ???? ?? Welcome to the Giallorossi! ????