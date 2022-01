Uccise carabiniere e scappò in Francia: slitta di nuovo l’estradizione di Manenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) slitta di nuovo l’udienza per la possibile estradizione di Narciso Manenti, 63 anni, originario di Telgate, l’ex brigatista scappato in Francia con una condanna all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri avvenuto la sera del 13 marzo 1979 in Città Alta. Ancora una volta infatti sono state rinviate le udienze dei nove ex brigatisti italiani rifugiati in Francia per i quali l’Italia ha chiesto l’estradizione dopo l’operazione ‘Ombre rosse’ dello scorso 27 aprile. Nell’aula della Chambre de l’Instruction, come riporta l’Ansa, la presidente del tribunale ha dato appuntamento a tutti i convocati a date comprese fra il 23 marzo e il 20 aprile. La motivazione, come nelle udienze degli ultimi mesi, è che le informazioni giunte dall’Italia sui procedimenti a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)dil’udienza per la possibile estradizione di Narciso, 63 anni, originario di Telgate, l’ex brigatista scappato incon una condanna all’ergastolo per l’omicidio delGiuseppe Gurrieri avvenuto la sera del 13 marzo 1979 in Città Alta. Ancora una volta infatti sono state rinviate le udienze dei nove ex brigatisti italiani rifugiati inper i quali l’Italia ha chiestodopo l’operazione ‘Ombre rosse’ dello scorso 27 aprile. Nell’aula della Chambre de l’Instruction, come riporta l’Ansa, la presidente del tribunale ha dato appuntamento a tutti i convocati a date comprese fra il 23 marzo e il 20 aprile. La motivazione, come nelle udienze degli ultimi mesi, è che le informazioni giunte dall’Italia sui procedimenti a ...

