Tv in lutto | la famosa attrice è morta all’improvviso | malore fatale

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Unimprovviso ha colpito il mondo delle serie tv, con un’che ha perso la vita a soli 34 anni: scopriamo chi è. Unimprovviso ha lasciato a bocca aperta il mondo delle serie tv, visto che questa notte è scomparsa Miranda Fryer. Per ora solamente la famiglia dell’ha rilasciato un comunicato in cui afferma: “È stato del tutto inaspettato, non sappiamo ancora esattamente qual è la causa della tua morte, ma in base alla nostra storia familiare sembra che il suo cuore si si fermato nel sonno“. Un annuncio che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. Il mondo della televisione quindi piange la scomparsa dell’che si è spenta a solamente 34 anni. Infatti il suo corpo è stato ritrovato senza vita la ...

Advertising

infoitcultura : Tragico lutto nella musica: morto il figlio della famosa cantante - zazoomblog : Lutto improvviso nel mondo delle serie tv: famosa attrice morta a 34 anni - #Lutto #improvviso #mondo #delle -

Ultime Notizie dalla rete : lutto famosa

Inews24

E' unae stimata giornalista, volto noto della televisione. Ma quanti conoscono la sua vita ... Ne ha parlato nel libro appena uscito: le è servito per superare il, per elaborare un dolore ...... anche quando l'isola diventava tristemente l'isola piùdel mondo. Oppure potrei raccontarvi ... Che abbia la forma di uno di un amore, di una malattia o di una nascita, di una nave da ...Il ricercatore Domenico Biscardi è stato trovato morto in casa: era famoso per sue teorie contro il vaccino anti Covid ...E’ morto Domenico Biscardi. Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, sarebbe stato trovato senza vita in casa. Genetista e farmacologo, il ricercatore, 45 anni, era noto a molti per il su ...