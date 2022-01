Turismo, Federalberghi: nel 2021 ancora in rosso bilancio presente (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche il 2021 ha fatto registrare un bilancio negativo nel settore del Turismo rispetto ai dati del 2019: secondo l'osservatorio di Federalberghi, nell'anno appena trascorso sono andate in fumo 148 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche ilha fatto registrare unnegativo nel settore delrispetto ai dati del 2019: secondo l'osservatorio di, nell'anno appena trascorso sono andate in fumo 148 ...

Advertising

neifatti : Turismo, Federalberghi: nel 2021 bilancio ancora in rosso - MediasetTgcom24 : Turismo, Federalberghi: nel 2021 ancora in rosso bilancio presente #Federalberghi - Yogaolic : RT @RaiNews: Se guardiamo ai soli turisti stranieri, la perdita diventa di uno su due per un totale di 115 milioni presenze estere perse ht… - RaiNews : Se guardiamo ai soli turisti stranieri, la perdita diventa di uno su due per un totale di 115 milioni presenze este… - Radio1Rai : ??#Turismo @federalberghi nel 2021 meno 148 milioni di presenze, come se si fosse cancellato un pernottamento su tre… -