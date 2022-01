Tunisia-Mali oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) oggi si giocherà Tunisia-Mali, partita d’apertura del gruppo F, unico girone in cui ancora non si è giocato il primo match. L’incontro, oltre ad essere una sorta di derby tra una nazionale soprannominata ”Le Aquile” (Mali) e una soprannominata ”Le Aquile di Cartagine” (Tunisia), sembrerebbe già essere uno spareggio tra le due favorite di un raggruppamento che si completa con una debuttante assoluta in Coppa d’Africa come la Gambia e una nazionale alla sua seconda apparizione, la Mauritania. Con questo match debutterà in Coppa d’Africa la città di Limbe e il Limbe Omniport Stadium, struttura da circa 20.000 spettatori, inaugurata nel 2016. Entrambe le squadre coinvolte possono essere definite delle outsider per la vittoria finale, con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)si giocherà, partita d’apertura del gruppo F, unico girone in cui ancora non si è giocato il primo match. L’incontro, oltre ad essere una sorta di derby tra una nazionale soprannominata ”Le Aquile” () e una soprannominata ”Le Aquile di Cartagine” (), sembrerebbe già essere uno spareggio tra le due favorite di un raggruppamento che si completa con una debuttante assoluta income la Gambia e una nazionale alla sua seconda apparizione, la Mauritania. Con questo match debutterà inla città di Limbe e il Limbe Omniport Stadium, struttura da circa 20.000 spettatori, inaugurata nel 2016. Entrambe le squadre coinvolte possono essere definite delle outsider per la vittoria finale, con ...

